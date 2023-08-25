Азербайджанские теннисистки одержали победу в соревнованиях в Екатеринбурге (ФОТО)

ЕКАТЕРИНБУРГ /Trend/ - Представители Азербайджана одержали очередную победу в соревнованиях по настольному теннису на международном университетском спортивном фестивале в Екатеринбурге.

Как сообщает в пятницу Trend, в парных соревнованиях Ляман Абдулхамидова и Хадиджа Абильзаде победили представителей Нигерии Роберту Глори и Обиану Глори со счетом 3:0.

Напомним, что международный университетский спортивный фестиваль, который проходит с 19 по 31 августа, посвящен 300-летию города Екатеринбург. Студенты различных университетов из 36 стран соревнуются в нем в 14 видах спорта.

Азербайджан на фестивале представляют 69 спортсменов из 10 учебных заведений - 54 мужчины и 15 женщин. Наши представители соревнуются в 8 видах спорта - бадминтон, настольный теннис, бокс, борьба, тхэквондо, футзал, плавание, самбо.