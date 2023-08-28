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В Азербайджане начался прием на вакантные плановые места в магистратуру

Общество Материалы 28 августа 2023 12:44 (UTC +04:00)
В Азербайджане начался прием на вакантные плановые места в магистратуру

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - 28 августа в 11:00 начался процесс прием на вакантные плановые места в магистратуру.

Об этом сообщили в понедельник Trend в министерстве науки и образования Азербайджана.

Для этого абитуриенты зарегистрировавшись на сайте https://portal.edu.az/ должны выбрать раздел "Регистрация обучающихся в высшие и средние специальные учебные заведения". На открывшейся странице необходимо подтвердить соответствующую информацию, а также приложить необходимые документы.

Лица, не прошедшие регистрацию, будут исключены из списка.

Отметим, что процесс регистрации завершится 4 сентября в 18:00.

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