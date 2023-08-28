Новый штамм коронавируса обладает высокой способностью к заражению - Ханде Харманджи

БАКУ /Trend/ - При широком распространении в мире нового штамма COVID-19 EG.5 случаи заражения будут и в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи, находящаяся с визитом в Нахчыване.

По ее словам, в течение некоторого времени наблюдается относительный рост числа случаев заражения COVID-19:

Харманджи также отметила, что в период пандемии Азербайджану удалось мобилизовать сферу здравоохранения.

"Азербайджану удалось провести важную работу. Меры предосторожности против заражения новыми штаммами остаются такими же, что и раньше. Например, это тщательное соблюдение правил гигиены, а также то, что если человек плохо себя чувствует, то он должен оставаться дома, использовать маску. Новый штамм EG.5 обладает высокой способностью к заражению, но, насколько нам известно, заболеваемость им не несет тяжких последствий", - добавила она.

Напомним, что за период с 17 июля по 13 августа в мире более 1,4 миллиона человек заразились коронавирусной инфекцией и более 2,3 тысячи скончались из-за этой болезни. Согласным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число случаев заражения увеличилось на 63% по сравнению с предыдущими 28 днями, в то время как количество смертей снизилось на 56%. Помимо этого, за четыре недели было зафиксировано 1 422 538 случаев заражения и 2 366 случаев летального исхода. Отчеты о зараженных COVID-19 поступили из 104 стран. Несмотря на завершение режима чрезвычайной ситуации, объявленного ВОЗ 5 мая, организация указывает, что COVID-19 "по-прежнему остается серьезной угрозой". В связи с этим она призывает все страны продолжать соблюдать меры раннего предупреждения, усиливать контроль за эпидемией, следить за появлением новых вариантов вируса, предоставлять своевременную медицинскую помощь и проводить дополнительные вакцинации в группах с повышенным риском, а также улучшать системы вентиляции.