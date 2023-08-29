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Муса Гурбанлы вошел в символическую команду на чемпионате Швеции

Общество Материалы 29 августа 2023 14:42 (UTC +04:00)
Муса Гурбанлы вошел в символическую команду на чемпионате Швеции

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Футболист сборной Азербайджана Муса Гурбанлы вошел в символическую команду XXI тура чемпионата Швеции.

Как сообщает во вторник Trend, игрок "Юргордена", отметившийся двумя голами и одной результативной передачей в матче с "Дегерфорсом", был выбран одним из трех лучших нападающих.

Его игра была оценена в 8,7 балла. Самый высокий балл получил полузащитник "Хаммарбю" Нахир Бесара (9,2). Вместе с Гурбанлы на символической 11-й позиции находится защитник "Юргордена" Маркус Дэниэлсон.

Отметим, что" Юргорден" обыграл "Дегерфорс" со счетом 4:1.

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