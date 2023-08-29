В Азербайджане названо число получателей пенсий и соцпособий

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 июля 2023 года в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана было зарегистрировано 1096,6 тысячи пенсионеров, что составляет 10,8 процента населения страны. Из них 64,1 процента получают пенсию по возрасту, 23,6 процента - по инвалидности, 12,3 процента - по потере кормильца.

Об этом сообщили во вторник Trend в Государственном комитете статистики Азербайджана.

Было отмечено, что по сравнению с данными на 1 июля 2022 года показатель числа состоящих на учете меньше на 5,4 процента, в том числе получателей пенсии по инвалидности - на 16,4 процента, по потере кормильца - на 9,7 процента, получателей пенсии по возрасту - на 0,4 процента.

"Средний размер назначенных ежемесячных пенсий увеличился на 18,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 16,9 процента по сравнению с началом 2023 года и составил 435 манатов, или 47,2 процента от среднемесячной заработной платы.

Согласно соответствующему изменению, внесенному в закон "О трудовых пенсиях", минимальный размер трудовой пенсии был увеличен на 16,7 процента и с 1 февраля 2023 года установлен в размере 280 манатов. В целях дальнейшего усиления социальной защиты пенсионеров соответствующим распоряжением Президента Азербайджанской Республики с 1 января 2023 года страховая часть всех видов трудовых пенсий была проиндексирована и увеличена в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы. Наряду с этим, в целях обеспечения социальной защиты населения назначаются различные виды ежемесячных социальных пособий. Так, по состоянию на 1 июля 2023 года число получателей пособий по возрасту составило 137,6 тысячи человек (по состоянию на 1 июля 2022 года - 124,1 тысячи), по инвалидности - 47,1 тысячи человек с инвалидностью, установленной в возрасте до 18 лет (52,2 тысячи и 210,4 тысячи соответственно по состоянию на 1 июля 2022 года), пособия по потере кормильца - 54,7 тысячи (53,2 тысячи) человек, а число получателей других видов пособий составило 25,8 тысячи (22,5 тысячи по состоянию на 1 июля 2022 года) человек.

В то же время получателями ежемесячных пособий на указанный период были 7,9 тысячи детей из семей шехидов, а также лиц, инвалидность которых установлена в связи с войной или событиями 20 января 1990 года, лиц, которым в результате чернобыльской аварии была установлена инвалидность I и II степени, либо умерших, а также участников ликвидации последствий чернобыльской аварии и военнослужащих срочной действительной военной службы, а также 196 опекунов детей, потерявших родителей или оставшихся без попечения родителей. Кроме того, 5 472 малообеспеченны семьям, имеющим детей в возрасте до одного года, и 2,6 тысячи женщин, имеющим более пяти детей, выплачены ежемесячные пособия на 11,2 тысячи детей, 304 лицам, получившим производственную травму или профессиональное заболевание - компенсации. За шесть месяцев 2023 года единовременные пособия по рождению ребенка получили 22,9 тысячи семей, а также пособие на лечение - 3,3 тысячи человек, пострадавших в результате радиационных аварий, единовременные пособия - 3,1 тысячи человек, освобожденных от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях, за исключением тех, кому они были предоставлены за счет взносов на обязательное государственное социальное страхование. По состоянию на 1 июля 2023 года адресную государственную социальную помощь получили 352,4 тысячи членов 80,3 тысячи малообеспеченных семей, а среднемесячный размер помощи на одного человека составил 105,32 маната. Кроме того, стипендии Президента Азербайджана были назначены 388,2 тысячи лиц", - говорится в сообщении