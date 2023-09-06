Судебный процесс над Салимом Муслимовым отложен

БАКУ/Trend/- Судебный процесс над бывшим министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Салимом Муслимовым отложен на 1 месяц.

Как сообщает в среду Trend, одной из причин переноса даты процесса в Бакинском суде по тяжким преступлениям стало отсутствие в качестве потерпевшего представителя министерства финансов, а другой - ходатайство защиты.

Судья Фаиг Ганиев сказал, что представителю потерпевшей стороны необходимо направить письменное уведомление о необходимости его участия в очередном заседании.

Адвокаты Салима Муслимова Айхан Гусейнзаде и Тогрул Велиев попросили дать время для ознакомления с протоколами.

С учетом отсутствия представителя потерпевшей стороны, а также приняв во внимание ходатайство стороны защиты, суд постановил отложить процесс.

В связи с выходом в отпуск одного из судей, входящих в состав суда, очередное заседание состоится 4 октября.

Напомним, что Салим Муслимов был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана. В его отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста. После 13 месяцев заключения он был помещен под домашний арест из-за проблем со здоровьем.