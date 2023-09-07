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Селевые потоки нанесли ущерб дорожной инфраструктуре в Шеки (FOTO)

Общество Материалы 7 сентября 2023 23:30 (UTC +04:00)
Селевые потоки нанесли ущерб дорожной инфраструктуре в Шеки (FOTO)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Нестабильные погодные условия на территории Шекинского района привели к серьезным последствиям. Вызванные проливными дождями селевые потоки нанесли ущерб дорожной инфраструктуре района.

Как сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в частности пострадал участок 10-12 км автомобильной дороги села Баш Гейнюк. На мосту протяженностью 169 метров через реку Шинчай, расположенном на 11-м километре этой автомобильной дороги, образовались селевые наносы из грязи, песка и каменных обломков, в результате чего возникли затруднения в движении автотранспорта.

Получив информацию о возникших проблемах, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана немедленно направило на территорию специальную технику и живую силу. В ходе работ были очищены ил, грязь и песчано-гравийный материал, собранные с дороги в результате паводковых вод, восстановлены открытые овраги, обеспечена непрерывность и безопасность движения.

Селевые потоки нанесли ущерб дорожной инфраструктуре в Шеки (FOTO)
Селевые потоки нанесли ущерб дорожной инфраструктуре в Шеки (FOTO)
Селевые потоки нанесли ущерб дорожной инфраструктуре в Шеки (FOTO)
Селевые потоки нанесли ущерб дорожной инфраструктуре в Шеки (FOTO)
Селевые потоки нанесли ущерб дорожной инфраструктуре в Шеки (FOTO)
Селевые потоки нанесли ущерб дорожной инфраструктуре в Шеки (FOTO)
Селевые потоки нанесли ущерб дорожной инфраструктуре в Шеки (FOTO)
Селевые потоки нанесли ущерб дорожной инфраструктуре в Шеки (FOTO)
Селевые потоки нанесли ущерб дорожной инфраструктуре в Шеки (FOTO)
Селевые потоки нанесли ущерб дорожной инфраструктуре в Шеки (FOTO)
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