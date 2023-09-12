Международные организации должны осудить действия Армении - Амин Мамедов

БАКУ /Trend/ - Ущерб, нанесенный экологии Азербайджана армянскими незаконными вооруженными формированиями за годы оккупации, очевиден.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал председатель Общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Амин Мамедов.

Он отметил, что в период оккупации путем преднамеренных поджогов уничтожались флора и фауна этих территорий, в том числе виды, занесенные в «Красную книгу».

"Мы всегда выражали и будем выражать свой протест против этого. Международные организации должны заявить о своей позиции и осудить Армению", - сказал Мамедов.

Напомним, что 11 сентября армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, попытались, используя собаку-камикадзе, совершить террористический акт против военнослужащих азербайджанской армии, находящихся на боевом дежурстве в направлении Ходжавендского района. В результате бдительности военнослужащих азербайджанской армии запуск взрывного устройства был предотвращен.