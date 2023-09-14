Погибшим в аварии военнослужащим ВС Азербайджана будет присвоен статус шехидов

БАКУ/Trend/- Погибшим в результате аварии военнослужащим ВС Азербайджана будет присвоен статус шехидов.

Об этом в четверг Trend сообщил заведующий отделом по связям с общественностью и международным связям Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу Пярвиз Садраддинов.

"Всем троим военнослужащим азербайджанской армии, погибшим в результате данного происшествия, будет присвоен статус шехидов на основании уведомления, представленного воинской частью в Государственную службу Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу", - сказал он.

Отметим, что вчера в результате ДТП в горной местности со сложным рельефом в Кяльбаджаре погибли военнослужащие азербайджанской армии Алиев Талех Салех оглу, Гасанов Эльгюн Эльшад оглу и Намазов Нихад Камраддин оглу.