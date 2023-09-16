Мать шехида назначена директором школы в Тертере (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Мать шехида Отечественной войны Рашада Мирзали - Афида Мирзаева назначена директором школы.

Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим министр науки и образования Эмин Амруллаев подписал соответствующий приказ.

Афида Мирзаева утверждена на должность директора полной средней школы села Талыш Тертерского района.

Сообщается, что А.Мирзаева ранее долгое время работала учителем математики в средней школе села Гаджигарванд Тертерского района.

Отметим, что Рашад Мирзали (1995 года рождения) стал шехидом 1 октября 2020 года во время боев за Суговушан. Прапорщик Р.Мирзали был посмертно награжден медалями "За Родину", " Храбрый воин", "За освобождение Суговушана" и “За военные заслуги”.