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Мать шехида назначена директором школы в Тертере (ФОТО)

Общество Материалы 16 сентября 2023 11:31 (UTC +04:00)
Мать шехида назначена директором школы в Тертере (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ/Trend/ - Мать шехида Отечественной войны Рашада Мирзали - Афида Мирзаева назначена директором школы.

Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим министр науки и образования Эмин Амруллаев подписал соответствующий приказ.

Афида Мирзаева утверждена на должность директора полной средней школы села Талыш Тертерского района.

Сообщается, что А.Мирзаева ранее долгое время работала учителем математики в средней школе села Гаджигарванд Тертерского района.

Отметим, что Рашад Мирзали (1995 года рождения) стал шехидом 1 октября 2020 года во время боев за Суговушан. Прапорщик Р.Мирзали был посмертно награжден медалями "За Родину", " Храбрый воин", "За освобождение Суговушана" и “За военные заслуги”.

Мать шехида назначена директором школы в Тертере (ФОТО)
Мать шехида назначена директором школы в Тертере (ФОТО)
Мать шехида назначена директором школы в Тертере (ФОТО)
Мать шехида назначена директором школы в Тертере (ФОТО)
Мать шехида назначена директором школы в Тертере (ФОТО)
Мать шехида назначена директором школы в Тертере (ФОТО)
Мать шехида назначена директором школы в Тертере (ФОТО)
Мать шехида назначена директором школы в Тертере (ФОТО)
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