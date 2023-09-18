Теймур Раджабов ответил армянскому шахматисту Левону Ароняну

БАКУ /Trend/ - Гроссмейстер Теймур Раджабов в соцсетях ответил очень серьёзными фактами армянскому шахматисту Левону Ароняну, который на своей странице в "Фейсбук" раскритиковал политику Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

Раджабов отмечает, что шахматы - это мир стратегии и интеллекта, где каждый ход требует глубокого размышления и тщательного анализа, и в этой игре нет места для манипуляций и лжи. Она учит нас честности и справедливости. Гроссмейстеры, как носители высоких шахматных званий, вобрали в себя дух этой увлекательной игры и обязаны поддерживать честность не только на доске, но и в своих заявлениях.

"Но, увы, не в случае с армянским шахматистом, трехкратным олимпийским чемпионом Левоном Ароняном.

Помнится, во время 44-дневной Второй Карабахской Войны Аронян говорил и писал, что, мол, "готов взять в руки оружие, пойти воевать". Воевать, естественно, против Азербайджана. Но обладая математическим складом ума, думал ли Аронян, что своим заявлением фактически поддерживал территориальные притязания Армении к Азербайджану, воодушевлял сепаратистов в Ханкенди и тем самым вносил свою "лепту" в еще большую эскалацию ситуации в регионе? Шахматы объединяют людей со всех уголков земли, независимо от их культурных, религиозных или политических различий. Эта игра стала символом мира и дипломатии, где даже во времена холодной войны шахматисты были посредниками и символами мира.

Армяне и азербайджанцы веками жили бок о бок, в добрососедстве, вместе работали, радовались и горевали. Но в 90-х годах армянский шовинизм, сепаратизм и идеи "расового, национального и иного превосходства" завладели умами наших соседей, а также карабахских армян, граждан Азербайджана.

И после 44-дневной Второй Карабахской войны, когда Вооруженные Силы Азербайджана освободили семь районов страны, приблизительно 30 лет находившихся в армянской оккупации, заставили Армению капитулировать и признать тотальное поражение - Левон Аронян молчал. Он молчал, когда азербайджанские солдаты показывали разрушенные до основания деревни, райцентры, поселки и города - где все дома и сооружения превратились в груду развалин. Аронян ничего не говорил о Хиросиме Кавказа - Агдаме, городе, стертом армянскими оккупантами с лица земли. О разрушенных или превращенных в хлева мечетях, молельные домах. О десятках тысяч зверски замученных, убитых азербайджанцах. О неисчислимых страданиях, причиненных Арменией, армянскими оккупантами и бандами сепаратистов нашей стране. Нет, он упорно молчал. Вот, ныне заговорил. Он в своем профиле в "Фейсбук" разразился обвинениями в адрес Азербайджана, слово в слово повторяя слова армянской пропаганды и дезинформации. Он утверждает, что якобы карабахские армяне "находятся в блокаде, у них нет продуктов питания и лекарств". О какой "блокаде" идет речь, когда функционирует дорога Агдам-Ханкенди, работает КПП, досматриваются перемещающиеся в обе стороны грузы. Именно стараниями Азербайджана начали работать обе дороги – Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди. Карабах – международно признанная земля Азербайджана, что признает и мировое сообщество, и с недавних пор и Армения. И армяне, живущие там, должны интегрироваться в Азербайджан. И принимать продовольствие, которое предлагает азербайджанское государство, а не закрывать дорогу Агдам-Ханкенди. "Давайте проснемся, люди. Мы не можем своим молчанием давать свершиться тому, чего человечество будет стыдиться на протяжении веков. Мы обязаны перед нашими потомками говорить о том, что происходит, и пытаться достучаться до тех, кто может изменить эту позорную ситуацию", — пишет Левон Аронян. Совершенно согласен, Аронян – давайте не будем молчать, поговорим про настоящий геноцид, устроенный Арменией в отношении азербайджанского народа в Ходжалы. Про убийства невинных и безоружных людей, расстрелянных стариков и насаженных на штыки младенцев, сожженных заживо беременных женщин, забитых до смерти детей, уничтоженные города и деревни, где камня на камне не оставлено. Про минные поля, которые нам еще предстоит разминировать долгие годы. Давайте будем честными. Честность гроссмейстера - это не просто этический стандарт, но и ключ к уважению и доверию со стороны шахматного сообщества и общества в целом. Каждое лживое заявление подрывает доверие к шахматисту и вредит репутации всего мира шахмат.

И не стоит забывать, что гроссмейстеры несут ответственность за свои слова и действия и должны придерживаться высоких стандартов честности", - отмечает Раджабов.