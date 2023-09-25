Город Шуша выбран культурной столицей исламского мира (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - На 12-й конференции министров культуры исламского мира в Дохе (Катар), министр культуры Адиль Керимли представил программе ICESCO "Культурная столица исламского мира" кандидатуру города Шуша, который считается колыбелью Азербайджанской культуры, в качестве культурной столицы исламского мира на 2024 год.

Об этом сообщили в понедельник Trend в министерстве культуры Азербайджанской Республики, отметив, что город Шуша был одним из важных центров исторической, культурной, общественно-политической жизни Азербайджана, в том числе одним из символов исламской цивилизации.

"2022 год в Азербайджане был объявлен годом города Шуша. С целью поддержки возрождения культурной жизни города были проведены музыкальные фестивали, дни поэзии, многочисленные местные и международные культурные мероприятия. Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) объявила Шушу культурной столицей тюркского мира на 2023 год.

Затем на мероприятии был показан видеоролик о Шуше.

По единогласному мнению участников конференции Шуша была объявлена культурной ​​столицей исламского мира на 2024 год", - говорится в сообщении министерства.

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БАКУ/Trend/ - 25-26 сентября в Дохе (Катар), начала работу 12-я конференция министров культуры Исламского мира.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве культуры Азербайджанской Республики, делегация во главе с министром Адилем Керимли 25 сентября отправилась в Доху с целью участия в мероприятии.

"Адиль Керимли принял участие в церемонии открытия 12-й конференции, посвященной теме "На пути к обновлению культурной деятельности в Исламском мире".

В этом году на мероприятии будут обсуждаться такие вопросы, как основные принципы и индикаторы устойчивого развития культурной политики, механизмы развития программы "Культурная столица Исламского мира", расширение совместной культурной деятельности в сферах борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей.

На конференции также предусмотрено рассмотрение представленного Азербайджаном номинационного документа об объявлении города Шуша, одного из колыбелей культуры и искусства Азербайджана, "Культурной столицей Исламского мира" на 2024 год, а также выступление и презентация, посвященные этому городу", - говорится в сообщении министерства.