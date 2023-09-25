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Город Шуша выбран культурной столицей исламского мира (ФОТО)

Общество Материалы 25 сентября 2023 14:03 (UTC +04:00)
Город Шуша выбран культурной столицей исламского мира (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ - На 12-й конференции министров культуры исламского мира в Дохе (Катар), министр культуры Адиль Керимли представил программе ICESCO "Культурная столица исламского мира" кандидатуру города Шуша, который считается колыбелью Азербайджанской культуры, в качестве культурной столицы исламского мира на 2024 год.

Об этом сообщили в понедельник Trend в министерстве культуры Азербайджанской Республики, отметив, что город Шуша был одним из важных центров исторической, культурной, общественно-политической жизни Азербайджана, в том числе одним из символов исламской цивилизации.

"2022 год в Азербайджане был объявлен годом города Шуша. С целью поддержки возрождения культурной жизни города были проведены музыкальные фестивали, дни поэзии, многочисленные местные и международные культурные мероприятия. Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) объявила Шушу культурной столицей тюркского мира на 2023 год.

Затем на мероприятии был показан видеоролик о Шуше.

По единогласному мнению участников конференции Шуша была объявлена культурной ​​столицей исламского мира на 2024 год", - говорится в сообщении министерства.

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13:14

БАКУ/Trend/ - 25-26 сентября в Дохе (Катар), начала работу 12-я конференция министров культуры Исламского мира.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве культуры Азербайджанской Республики, делегация во главе с министром Адилем Керимли 25 сентября отправилась в Доху с целью участия в мероприятии.

"Адиль Керимли принял участие в церемонии открытия 12-й конференции, посвященной теме "На пути к обновлению культурной деятельности в Исламском мире".

В этом году на мероприятии будут обсуждаться такие вопросы, как основные принципы и индикаторы устойчивого развития культурной политики, механизмы развития программы "Культурная столица Исламского мира", расширение совместной культурной деятельности в сферах борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей.

На конференции также предусмотрено рассмотрение представленного Азербайджаном номинационного документа об объявлении города Шуша, одного из колыбелей культуры и искусства Азербайджана, "Культурной столицей Исламского мира" на 2024 год, а также выступление и презентация, посвященные этому городу", - говорится в сообщении министерства.

Город Шуша выбран культурной столицей исламского мира (ФОТО)
Город Шуша выбран культурной столицей исламского мира (ФОТО)
Город Шуша выбран культурной столицей исламского мира (ФОТО)
Город Шуша выбран культурной столицей исламского мира (ФОТО)
Город Шуша выбран культурной столицей исламского мира (ФОТО)
Город Шуша выбран культурной столицей исламского мира (ФОТО)
Город Шуша выбран культурной столицей исламского мира (ФОТО)
Город Шуша выбран культурной столицей исламского мира (ФОТО)
Город Шуша выбран культурной столицей исламского мира (ФОТО)
Город Шуша выбран культурной столицей исламского мира (ФОТО)
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