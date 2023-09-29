В Азербайджане создается Центр скорой и неотложной медицинской помощи

БАКУ/Trend/ - Постоянно принимаются меры в направлении обеспечения качества, доступности и оперативного оказания скорой и неотложной медицинской помощи населению, а также улучшения финансового благополучия медицинских работников.

Об этом в пятницу Trend сообщили в TƏBIB.

Было отмечено, что станции скорой и неотложной медицинской помощи, находящиеся в подчинении Объединения управления территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB), реорганизуются с целью обеспечения дальнейшего совершенствования медицинских услуг, оказания скорой и неотложной медицинской помощи на высоком уровне и охраны здоровья населения Республики.

"Согласно решению Наблюдательного совета TƏBIB, Бакинская городская станция скорой и неотложной медицинской помощи, Станция скорой и неотложной медицинской помощи "113", Автобаза станции скорой и неотложной медицинской помощи оптимизированы и объединены в "Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи".

Целью создания данного центра является повышение качества обслуживания на международном уровне, повышение уровня знаний и навыков сотрудников, оказывающих услуги скорой и неотложной медицинской помощи, построение принципа работы на основе единых стандартов, а также службы скорой и неотложной медицинской помощи в виде системы "единого окна"", - говорится в сообщении TƏBIB.