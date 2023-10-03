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В Азербайджане изменен порядок поступления на действительную военную службу по контракту

Общество Материалы 3 октября 2023 21:19 (UTC +04:00)
В Азербайджане изменен порядок поступления на действительную военную службу по контракту

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Обстоятельства и порядок поступления на действительную военную службу по контракту

Как сообщает Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно изменению, к Порядку добавлен пункт, гласящий, что при наличии возможности получения запрашиваемых документов у соответствующего государственного органа (учреждения) через информационную систему электронного правительства эти документы не требуются от лица, выразившего желание добровольно поступить на действительную военную службу на основании контракта. Если доступ к документам через информационную систему электронного правительства невозможен, их представление запрашивается соответствующим государственным органом (учреждением) с согласия лица, выразившего желание добровольно поступить на действительную военную службу на основании контракта, или предоставляется им самим.

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