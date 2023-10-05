Илон Маск выступит сегодня онлайн на конгрессе в Баку

БАКУ /Trend/ - Основатель SpaceX Илон Маск выступит онлайн на 74-м Международном конгрессе астронавтики, который в эти дни проходит в Баку.

В министерстве цифрового развития и транспорта сообщили Trend, что Илон Маск в формате онлайн присоединится к мероприятию, которое проходит в Центре Гейдара Алиева, в 17:45 по бакинскому времени.

Выступление будет транслироваться в прямом эфире на сайте Международной федерации астронавтики, на канале Федерации в YouTube, а также на официальной странице конгресса на платформе "X".

Напомним, что 2 октября в Азербайджане стартовал 74-й Международный конгресс астронавтики. Впервые Баку принял это престижное мероприятие в 1973 году, в период руководства страной великим лидером Гейдаром Алиевым. Спустя 50 лет Конгресс снова проводится в Азербайджане.

Международное мероприятие, в котором принимают участие более 5300 представителей из 136 стран, продлится до 6 октября.