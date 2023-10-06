БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию вновь обратилось к гражданам в связи с минной опасностью.

Как сообщили Trend в пресс-службе ведомства, 6 октября 2023 года близ села Чайлы Тертерского района на территории, не очищенной от мин, произошел взрыв мины.

В результате разрыва осколочной противопехотной мины типа ОЗМ погиб житель села Гасангая Ягуар Алигейдар оглу Хадиев, 1989 года рождения.

9 марта текущего года Хадыев пострадал в результате взрыва противопехотной мины в этом же районе, ему ампутировали левую ногу.

"Помните, что угроза мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях все еще сохраняется", - говорится в сообщении.