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Агентство Азербайджана по разминированию вновь обратилось к гражданам

Общество Материалы 6 октября 2023 19:41 (UTC +04:00)
Агентство Азербайджана по разминированию вновь обратилось к гражданам

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию вновь обратилось к гражданам в связи с минной опасностью.

Как сообщили Trend в пресс-службе ведомства, 6 октября 2023 года близ села Чайлы Тертерского района на территории, не очищенной от мин, произошел взрыв мины.

В результате разрыва осколочной противопехотной мины типа ОЗМ погиб житель села Гасангая Ягуар Алигейдар оглу Хадиев, 1989 года рождения.

9 марта текущего года Хадыев пострадал в результате взрыва противопехотной мины в этом же районе, ему ампутировали левую ногу.

"Помните, что угроза мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях все еще сохраняется", - говорится в сообщении.

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