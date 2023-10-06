В связи с пожаром в т/ц в Масаллы возбуждено уголовное дело

БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело по факту пожара в торговом центре в Масаллы.

Об этом говорится в совместном сообщении пресс-служб Генпрокуратуры и МЧС Азербайджана, сообщает Trend.

"На основании информации о пожаре 6 октября на территории торгового центра, принадлежащего ООО "Cavid-F", в городе Масаллы на место происшествия немедленно выехали бригады МЧС.

В результате принятых оперативных мер пожар был потушен.

Пожар нанес ущерб торговым объектам, принадлежащим предпринимателям. 7 человек с ожогами были госпитализированы в Масаллинскую центральную районную больницу, где в настоящее время продолжается их лечение.

По данному факту в оперативно-следственном управлении МЧС возбуждено уголовное дело по статье 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности) УК АР, отмечается в сообщении.