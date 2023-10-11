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В Азербайджане более половины назначенных сегодня судей составляют женщины

Общество Материалы 11 октября 2023 18:36 (UTC +04:00)
В Азербайджане более половины назначенных сегодня судей составляют женщины

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Большинство судей, назначенных сегодня в суды первой инстанции Азербайджана, составляют женщины-судьи.

Как сообщает Trend, согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева о назначении судей ряда судов первой инстанции и изменении обязанностей судей некоторых судов первой инстанции, назначены 32 новых судьи, 17 из которых женщины-судьи.

Это также можно рассматривать как проявление обеспечения гендерного равенства в судебно-правовой системе страны, активности женщин в этой сфере, а также в различных других сферах общественной жизни.

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