Госслужба Азербайджана и Агентство развития медиа распространили заявление

БАКУ /Trend/ - В ряде сегментов социальных сетей посредством фейковых аккаунтов распространилось видеообращение, якобы адресованное азербайджанскому народу от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Упомянутое видеообращение создано с использованием технологий "deepfake" и не отражает реальности.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана и Агентства по развитию медиа.

"Призываем общество верить только информации, предоставленной официальными источниками, напоминаем, что официальный сайт Президента Азербайджанской Республики и аккаунты в социальных сетях являются авторитетными источниками информации и освещают деятельность главы государства в оперативной форме. Призываем граждан Азербайджана, журналистов, общественных активистов всегда проявлять принципиальность в отношении подобных случаев, бдительность в условиях, когда кампании, основанные на поддельной и ложной информации, набирают обороты на глобальном уровне. Случаи изготовления и распространения фальшивых видеороликов от имени различных лиц с использованием технологий "deepfake" выявлялись и предотвращались еще во время 44-дневной Отечественной войны, и в настоящее время во всем мире соответствующие структуры ведут работы по борьбе и повышению осведомленности о "deepfake", который рассматривается как новый вид угроз. Обеспечивается принятие соответствующих мер в связи с упомянутым фальшивым видео и в отношении его источника", - отмечается в заявлении.