В азербайджанской армии ужесточатся правила несения службы - Минобороны

БАКУ/Trend/ – Как сообщалось ранее, минобороны Азербайджана обнародовало информацию об исключении из рядов армии военнослужащих, пользующихся социальными сетями.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве, подготовлены и представлены новые предложения для внесения соответствующих изменений в законодательство в связи с дальнейшим ужесточением правил.

Было подчеркнуто, что в азербайджанской армии регулярно проводятся просветительские беседы с личным составом по вопросам информационной безопасности, а также правил конфиденциальности. С ними подписываются письменные обязательства, после чего на них возлагается определенная ответственность.

"В отношении военнослужащих, грубо нарушающих правила военной этики, а также требования устава и соответствующих приказов при использовании мобильных телефонов и действиями, неприемлемыми для военнослужащих, будут приняты дальнейшие серьезные меры", - говорится в сообщении ведомства.