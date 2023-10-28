Стало известно о состоянии здоровья пострадавших в вооруженном нападении в Сумгайыте

БАКУ/Trend/ – В связи с инцидентом в 16-м микрорайоне города Сумгайыт, в 06:05 утра 4 человека были доставлены в больницу скорой медицинской помощи Сумгайытского медицинского центра с различными видами телесных повреждений.

Как сообщили в субботу Trend в отделе по связям с общественностью Сумгайытского медицинского центра, гражданин Турции Саркан Каракаш (1985 года рождения) прооперирован, его состояние оценивается как тяжелое.

Тарлан Фараджева (1960 года рождения) и Мехман Сарыев (1958 года рождения) были помещены в отделение реанимации и прооперированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Этибар Сарыев (1990 года рождения) находится на лечении в отделении травматологии. Его состояние - удовлетворительное.

Отметим, что в ходе вооруженного нападения на частный жилой дом в жилом массиве "Джорат Баглары", расположенном в 16-ом микрорайоне города Сумгайыт, погибли 2 человека - Сусана Каракаш и Дагбейи Фараджов. Еще 4 человека получили ранения. Так, во время инцидента пострадали Тарлан Фараджова, Серкан Каракаш, а также прибывшие позже на место происшествия соседи - Этибар Сарыев и Мехман Сарыев.