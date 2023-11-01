Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала чемпионата мира

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по мини-футболу провела очередную игру на чемпионате мира, организованном в Объединенных Арабских Эмиратах, передает Trend.

В последнем матче группы G сборная Азербайджана встречалась с Кувейтом.

Команда Азербайджана, выигравшая первые две игры в группе у сборных Ирака и Египта, одержала победу и третьем матче - 3:1. Голы в составе сборной забили Джафар Джафаров (15-я минута), Мирмехди Рзаев (38-я минута) и Темкин Халилзаде (44-я минута).

Благодаря этому результату сборная Азербайджана, увеличившая свои очки до девяти, вышла в 1/8 финала в качестве лидера группы. На следующем этапе соперником станет команда, занявшая второе место в группе H.