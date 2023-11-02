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Названа сумма компенсаций фермерам в Азербайджане в этом году

Общество Материалы 2 ноября 2023 15:22 (UTC +04:00)
Названа сумма компенсаций фермерам в Азербайджане в этом году

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ – В этом году фермерам, понесшим ущерб в связи с нестабильными погодными условиями, будет выплачено компенсаций в размере более 4 миллионов манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель председателя правления Фонда аграрного страхования Азербайджана Фирдовси Агаширинов.

Он отметил, что размер компенсаций, выплаченных фондом в 2020 году составил 29 тысяч манатов, в 2021 году - 1,7 миллиона манатов, а в 2022 году - 2,4 миллиона манатов.

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