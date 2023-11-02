В Азербайджане изменена дата экзамена по приему на работу педагогов-воспитателей детсадов

БАКУ /Trend/ - Изменена дата тестового экзамена в рамках конкурса по приему на работу педагогов-воспитателей в дошкольные образовательные учреждения Азербайджана.

Как сообщили Trend в Центре человеческих ресурсов при Институте образования, экзамен состоится 16 ноября.

Всего в тестовых экзаменах, которые будут организованы в 17 экзаменационных центрах по всей стране, примут участие 5038 кандидатов.

На тестовых экзаменах будут предложены 40 вопросов по содержанию и методике и 20 вопросов по педагогическим и психологическим подходам. На выполнение тестовых заданий отводится 120 минут.

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