ГТК Азербайджана о скоплении автомобилей на таможенном посту "Садарак"

БАКУ /Trend/ - В социальных сетях и ряде средств массовой информации распространилась информация о скоплении грузовых автомобилей на таможенном посту "Садарак" на границе с Турцией и якобы требовании от водителей денежных средств.

Как сообщили Trend в пятницу в Государственном таможенном комитете Азербайджана, причиной относительной загруженности таможенного поста "Садарак" является увеличение количества грузовых транспортных средств, следующих из Ирана в Турцию транзитом через Азербайджан.

Было отмечено, что в настоящее время через таможенный пост "Садарак" ежедневно обеспечивается проезд 480 грузовых транспортных средств.

"Утверждения о незаконном взыскании с водителей денежных средств не соответствуют действительности и носят клеветнический характер. Согласно статье 211 Налогового кодекса Азербайджана, транспортные средства, въезжающие на территорию страны, с учетом параметров, продолжительности пребывания на территории страны и других факторов, определенных законодательством, облагаются дорожным налогом", - сказали в ГТК.

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