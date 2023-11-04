В Азербайджане задержаны иностранцы, незаконно проживавшие на территории страны (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане задержаны иностранцы, незаконно проживавшие на территории страны.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в совместном сообщении Службы государственной безопасности (СГБ) и Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что в ходе проведенных совместных оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконной миграции выявлены и задержаны 26 иностранцев, проживающих на территории Азербайджанской Республики без соответствующих документов и регистрационного адреса, а также занимавшихся трудовой деятельностью без соответствующего на то разрешения.

Было установлено, что иностранцев обманули их же соотечественники, заверив, что они смогут заниматься трудовой деятельностью в Азербайджане за плату в размере 1 100 - 2 200 долларов США. Для них организовали въезд на территорию страны, но они не прошли регистрацию и не смогли получить соответствующих разрешений на занятие трудовой деятельностью.

На основе вещественных доказательств выяснилось, что один из иностранцев, занимавшийся организацией незаконной миграции, проживает в Азербайджане. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению личности и задержанию данного лица.

Будет обеспечена юридическая оценка выявленных обстоятельств.

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