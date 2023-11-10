Высота волн на Каспии достигла 4,5 метра

БАКУ /Trend/ - По данным Национальной гидрометеорологической службы на 10 ноября, на территории Азербайджана сохраняются неустойчивые погодные условия.

Как сообщили Trend в пятницу в Службе, в настоящее время скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове временами достигает 30 м/с. По данным станции "Нефтяные камни", высота волн в море составляет 4,5 метра.

Западный ветер в высокогорных районах в Загатале усилился до 34 м/с, в Нафталане - до 18 м/с, в Шахдаге - до 17 м/с.

Ветер несколько стих в Гяндже, Геранбое, Алтыагадже, Барде, Гобустане, Тертере, Губе, Шабране.

В Загатале, Гахе, Шеки временами шел дождь, в Шахдаге и высокогорных районах Загаталы - снег.

Неустойчивая погода, наблюдаемая на территории страны, продлится до утра 11 ноября.

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