Образованные женщины - опора развитого общества – замгенсека ОЭС

БАКУ /Trend/ - Мы стараемся уделять внимание вопросам, имеющим важное значение в жизни женщин.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Кашхиф Заман во время выступления в Баку на конференции Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин".

"Образованные женщины - опора развитого общества. Их грамотность означает образованность общества. К сожалению, 70 процентов бедного населения мира составляют женщины. Получение ими образования, улучшение их благосостояния могут остановить насилие в их отношении. Усиление роли женщин в принятии политических решений означает укрепление демократии", - сказал он.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (действующего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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