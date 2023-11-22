В Азербайджане преподаватели, прошедшие сертификацию, получат электронный сертификат

БАКУ /Trend/ - Преподавателям, прошедшим сертификацию, в "Централизованной информационной системе образования" будет выдан сертификат, созданный в форме электронного документа в соответствии с требованиями закона Азербайджанской Республики "Об электронной подписи и электронном документе".

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в изменении в "Правила сертификации преподавателей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях (преподавателей общего образования в других государственных учебных заведениях)" Кабинета министров Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что сертификат подготавливается в течение пяти рабочих дней после объявления результатов сертификации.

Заверение копии сертификата на бумажном носителе, полученной через "Централизованную информационную систему образования", осуществляется в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О нотариате". Подлинность сертификата может быть проверена в соответствии с законом Азербайджанской Республики "Об электронной подписи и электронном документе". Сертификат заверяется электронной подписью председателя Сертификационного совета. Сертификат размещается в открытом для преподавателя "Личном кабинете".

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