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При спонсорстве Bakcell проходит Саммит инноваций (ФОТО)

Общество Материалы 30 ноября 2023 17:26 (UTC +04:00)
При спонсорстве Bakcell проходит Саммит инноваций (ФОТО)

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Самый крупный частный мобильный оператор страны Bakcell в очередной раз оказал поддержку инновациям в качестве «Партнера Скорости и Телекоммуникаций» InMerge Innovation Summit.

В Бакинском Конгресс центре завершился первый день охватывающего период с 30 ноября по 1 декабря 2023 года самого крупного регионального саммита при организационной поддержке «PASHA Holding» и ведущем спонсорстве компании Bakcell. Компания Bakcell, известная своей поддержкой инновациям и высокотехнологическим новшествам, уже третий год, спонсируя инновационные мероприятия, сохраняет свою динамичую роль.

Основная цель мероприятия - собрать вместе ведущих в сфере технологий лидеров, компании, инновационно-ориентированные стартапы, оказать поддержку формированию инновационной экосистемы в регионе. В первый день мероприятия в телекоммуникационной вертикали Главный исполнительный директор Bakcell Клаус Мюллер поделился с аудиторией своими знаниями и опытом, провел обмен мнениями с участниками мероприятия.

«Будучи компанией, которая отличается инновационными решениями в телекоммуникационной отрасли, мы гордимся тем, что являемся «Партнером Скорости и Телекоммуникаций» данного мероприятия. За последнее время мы предприняли серьезные шаги в телекоммуникационном секторе, предоставив абонентам наисовременнейшую голосовую технологию VoLTE и обновленное приложение Bakcell. Результатом наших успехов стало то, что в 2023 году мы удостоились награды Speedtest от компании Ookla® и были признаны «Самым скоростным оператором Азербайджана». Как Bakcell, мы еще больше усилим нашу широкомасштабную деятельность по привлечению в страну самых передовых технологий в предстоящий период», — сказал Клаус Мюллер.

Компания Bakcell, осуществляющая во всех уголках страны широкомасштабную кампанию под девизом «Самый скоростной в стране», входит в состав NEQSOL Holding.

При спонсорстве Bakcell проходит Саммит инноваций (ФОТО)
При спонсорстве Bakcell проходит Саммит инноваций (ФОТО)
При спонсорстве Bakcell проходит Саммит инноваций (ФОТО)
При спонсорстве Bakcell проходит Саммит инноваций (ФОТО)
При спонсорстве Bakcell проходит Саммит инноваций (ФОТО)
При спонсорстве Bakcell проходит Саммит инноваций (ФОТО)
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