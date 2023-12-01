В Азербайджане названо количество людей, привитых от гриппа в этом году

БАКУ /Trend/ - Инактивированные вакцины против гриппа помогают защитить детей и взрослых от гриппа на сезонной основе, особенно в тех случаях, когда существует высокий риск возникновения осложнений гриппа. Недавно введенные в страну вакцины против гриппа представляют собой 4-валентные вакцины производства Нидерландов. Выпускаются они в виде предварительно заполненного одноразового шприца.

Об этом в пятницу Trend сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

В TƏBİB подчеркнули, что эти вакцины соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Совета Европы. Вакцина предназначена для взрослых, а также детей от 6 месяцев.

Отметим, что граждане, желающие сделать прививку от гриппа, могут бесплатно воспользоваться услугами TƏBİB по регионам в подведомственных центральных районных больницах, а в Баку - в соответствующих учреждениях первичной медико-санитарной помощи.

Согласно последней статистике (на сегодняшний день), прививками, полученными в осенне-зимний сезон 2023 года, в подведомственных медучреждениях вакцинировано 1 804 человека (314 - на территории Баку и Абшерона, 1490 - в регионах).

Около 6 процентов вакцинированных групп населения составляют лица в возрасте до 18 лет, 88 процентов - в возрасте от 18 до 65 лет и 6 процентов - в возрасте 65 лет и старше.

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