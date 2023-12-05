На I встрече образовательных учреждений ОЭС по туризму принята “Бакинская декларация”

БАКУ /Trend/ - Сегодня по итогам мероприятия "I встреча образовательных учреждений по туризму стран-членов Организации экономического сотрудничества", организованная совместно Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики и Организацией экономического сотрудничества (ОЭС) была принята "Бакинская декларация".

Как сообщает во вторник Trend, в декларации было подчеркнуто намерение расширить сотрудничество по различным направлениям, касающимся туристического образования, а также в области обмена исследованиями и информацией, популяризации культурного наследия, инноваций в туризме и постоянному проведению подобных встреч.

На круглом столе, состоявшемся в рамках встречи, были обсуждены вопросы расширения возможностей партнерства по туристскому образованию между странами-членами ОЭС и создания единой сети учреждений туристского образования.

В мероприятии, которое начало свою работу 4 декабря приняли участие официальные представители государств и представители туристических образовательных учреждений из 9 стран-членов ОЭС, включая Азербайджан, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан, Иран и Пакистан, а также представители Всемирной туристской организации ООН.

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