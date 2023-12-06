Нужно повысить осведомленность в школах о проблеме бытового насилия - представитель Фонда народонаселения ООН

БАКУ /Trend/ - Исследования показывают, что женщины часто сталкиваются с насилием, несмотря на то, что некоторые скрывают это.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала представитель Фонда народонаселения ООН в Турции, страновой директор по Азербайджану и Грузии Мариам А. Хан в ходе выступления на международной конференции на тему "Предотвращение домашнего насилия: возможности и перспективы".

По ее словам, бытовое насилие - это проблема реализации прав человека в целом.

"К предотвращению бытового насилия следует подходить с разных сторон. Мы должны повысить осведомленность об этом в школах", - добавила представитель Фонда.

Отметим, что при организационной поддержке Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей в Баку прошла международная конференция "Предотвращение домашнего насилия: возможности и перспективы".

В конференции, наряду с заместителем премьер-министра Азербайджана Али Ахмедовым и должностными лицами государственных органов, приняли участие руководитель Офиса резидента-координатора ООН в Азербайджане, региональный директор Фонда ООН в области народонаселения по Восточной Европе и Центральной Азии, руководитель отдела гендерного равенства Совета Европы, член парламента, председатель комитета парламента по гендерному равенству и председатель семейного комитета Республики Корея, глава департамента Службы пробации министерства юстиции и здравоохранения земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия), ученые из университетов Беларуси, Великобритании и США.

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