БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширяются случаи конфискации имущества лиц, совершивших преступления.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в поправках к Уголовно-процессуальному кодексу, которые обсуждались сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

В проекте поправок отмечается, что если в результате осуществления уголовного преследования в порядке заочного производства судебным приговором будет доказана вина лиц, скрывшихся от следствия или умышленно уклоняющихся от вызова в суд за пределами территории Азербайджанской Республики, то имущество этих лиц, в частности, совершивших преступления против мира и человечности, а также связанные с терроризмом (или его финансированием), направленном против основ и безопасности конституционного строя государства, будет конфисковано и направлено на возмещение ущерба потерпевшим и государству путем специальной конфискации в случаях, предусмотренных уголовным законом, для обеспечения гражданского иска.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!