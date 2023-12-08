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Назначен новый советник министра науки и образования Азербайджана

Общество Материалы 8 декабря 2023 18:46 (UTC +04:00)
Назначен новый советник министра науки и образования Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Назначен новый советник министра науки и образования Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, соответствующий приказ подписал министр науки и образования Эмин Амруллаев.

На эту должность назначен Эльнур Газанфар оглу Алиев. Он также исполняет обязанности директора Института образования.

Другим приказом министра Эльвин Рустамов назначен заместителем руководителя аппарата ведомства.

Напомним, что в аппарате министерства науки и образования были произведены структурные изменения.

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