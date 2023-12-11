Завтра в Азербайджане будет дождь

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром и вечером в некоторых местах периодически возможны дожди. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным.

Как сообщили в понедельник Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха ночью составит 5-8° тепла, днем - 8-11° тепла.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но вечером местами ожидаются небольшие осадки. Есть вероятность, что осадки будут интенсивными в отдельных местах. В некоторых районах будет туман. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 3-7° тепла, днем - 8-13° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем - 4-7° тепла.

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