В горных районах Азербайджана пойдет снег

БАКУ /Trend/ - Объявлен прогноз погоды на завтра.

Как сообщили во вторник Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди.

В некоторых частях полуострова осадки могут усилиться. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, днем - 5-8° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 764 мм рт. Относительная влажность воздуха составит 80-85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах - снег. Есть вероятность интенсивности осадков в отдельных местах. В некоторых районах будет туман, подует умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем - 6-10° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем - 0-3° мороза.

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