Эмин Амруллаев о вероятности закрытия школ из-за кори

БАКУ /Trend/ - Заражаемость корью в стране снижается.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

"Родители должны вовремя вакцинировать своих детей. В настоящее время вероятности масштабного перехода на дистанционное обучение нет. Это может коснуться отдельных школ или классов. А пока такое произошло только в одной школе", - сказал министр.

Отметим, что, согласно информации министерства здравоохранения, в последние месяцы случаи заражения корью, связанные с их завозом из других стран, привели к локальному распространению инфекции в различных регионах Азербайджана. В целях сохранения здоровья детей и профилактики случаев заражения, в соответствии с действующим в стране "календарем профилактических прививок", все дети в возрасте 1 года и 6 лет должны быть дважды вакцинированы против кори, эпидемического паротита и краснухи.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!