В Баку выпадет мокрый снег

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане объявлен прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в среду Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.

В некоторых частях полуострова осадки усилятся, а к вечеру начнут постепенно прекращаться.

В ночь с 13 на 14 декабря в основном на севере Абшеронского полуострова возможны кратковременные дожди вперемежку с мокрым снегом. Будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, днем 5-7° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 766 мм рт. Относительная влажность воздуха составит 80-85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, снег. Есть вероятность, что осадки будут интенсивными в отдельных местах. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6° тепла, днем - 6-10° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем - от 0° до 3° мороза.

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