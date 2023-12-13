Еще 25 семьям, вернувшимся в Физули, вручены ключи от квартир (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 13 декабря еще одна группа семей бывших вынужденных переселенцев, отбывших из Гарадагского района города Баку, прибыла в Физули.

Как сообщили Trend в Государственном комитете Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев, по прибытии на место состоялась церемония вручения ключей от квартир новоприбывшим семьям.

В церемонии приняли участие официальные лица Государственного комитета и Специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района).

Семьи поселятся в новопостроенных домах в городе Физули. На этом этапе в город Физули были переселены еще 25 семей - 112 человек. Таким образом, здесь обеспечено постоянное проживание 358 семей, то есть 1298 человек.

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