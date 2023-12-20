В Азербайджане предотвращена отправка более миллиона вредоносных электронных писем в госорганы - Ильгар Мусаев

БАКУ /Trend/ - В текущем году в Азербайджане предотвращена отправка более 1 миллиона 400 тысяч вредоносных электронных писем государственным органам и их сотрудникам.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил начальник Государственной службы по специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) Азербайджана Ильгар Мусаев во время выступления на конференции "Медиаграмотность", организованной Агентством развития медиа в Баку.

"Статистика показывает, что увеличение количества единиц социальной сети создает предпосылки для роста кибератак на пользователей. Это, безусловно, создает серьезную проблему для пользователей социальных сетей.

Госслужба регулярно проводит мониторинг в информационной системе государственных органов, проводит оценки в направлении их безопасности.

Текущее состояние информационной безопасности в нашей стране усиливается. Этому способствуют различные принимаемые меры", - добавил И.Мусаев.

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