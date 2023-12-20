Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане предотвращена отправка более миллиона вредоносных электронных писем в госорганы - Ильгар Мусаев

Общество Материалы 20 декабря 2023 13:57 (UTC +04:00)
В Азербайджане предотвращена отправка более миллиона вредоносных электронных писем в госорганы - Ильгар Мусаев

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В текущем году в Азербайджане предотвращена отправка более 1 миллиона 400 тысяч вредоносных электронных писем государственным органам и их сотрудникам.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил начальник Государственной службы по специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) Азербайджана Ильгар Мусаев во время выступления на конференции "Медиаграмотность", организованной Агентством развития медиа в Баку.

"Статистика показывает, что увеличение количества единиц социальной сети создает предпосылки для роста кибератак на пользователей. Это, безусловно, создает серьезную проблему для пользователей социальных сетей.

Госслужба регулярно проводит мониторинг в информационной системе государственных органов, проводит оценки в направлении их безопасности.

Текущее состояние информационной безопасности в нашей стране усиливается. Этому способствуют различные принимаемые меры", - добавил И.Мусаев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости