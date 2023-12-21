Офисы AzQAC будут работать в Ходжалы, Ханкенди, Аскеране

БАКУ /Trend/ - Названы территории, где будут функционировать офисы Азербайджанского общества Красного Полумесяца (AzQAC).

Об этом заявил журналистам президент Азербайджанского общества Красного Полумесяца Новруз Аслан, сообщает в четверг Trend,.

Он отметил, что после оценки существующей инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях офисы AzQAC будут работать в Ходжалы, Ханкенди и Аскеране.

"Подробное обсуждение этого вопроса, вероятно, состоится в следующем году", - подчеркнул он.

Отметим, что проводится внеочередное XXVI генеральное собрание Азербайджанского общества Красного Полумесяца. В мероприятии принимают участие около 400 гостей.

Ожидается, что в конце заседания будет принято итоговое заявление.

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