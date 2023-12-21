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Я очень рад, что мы находимся на стадионе Ханкенди - Гурбан Гурбанов

Общество Материалы 21 декабря 2023 18:12 (UTC +04:00)
Я очень рад, что мы находимся на стадионе Ханкенди - Гурбан Гурбанов

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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ХАНКЕНДИ /Trend/ - Поздравляю вас с первой пресс-конференцией в Ханкенди. Я очень рад, что мы находимся на этом стадионе. Сколько лет мы с нетерпением ждали этого. Никто не мог поверить, что наша первая игра в этом сезоне на Кубке может состояться в Ханкенди.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов.

Опытный специалист ответил на вопросы представителей прессы после матча 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу в Ханкенди, в котором "Карабах" победил MOİK со счетом 1:0. Поблагодарив Президента Ильхама Алиева и победоносную азербайджанскую армию, Гурбанов сказал, что игра прошла в прекрасную погоду.

"Да помилует Аллах души наших шехидов и исцелит ветеранов. Мы сегодня здесь благодаря их героизму", - добавил Г.Гурбанов.

Отметим, что в 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу "Карабах" встретится с "Сабахом".

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