Я очень рад, что мы находимся на стадионе Ханкенди - Гурбан Гурбанов

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Поздравляю вас с первой пресс-конференцией в Ханкенди. Я очень рад, что мы находимся на этом стадионе. Сколько лет мы с нетерпением ждали этого. Никто не мог поверить, что наша первая игра в этом сезоне на Кубке может состояться в Ханкенди.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов.

Опытный специалист ответил на вопросы представителей прессы после матча 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу в Ханкенди, в котором "Карабах" победил MOİK со счетом 1:0. Поблагодарив Президента Ильхама Алиева и победоносную азербайджанскую армию, Гурбанов сказал, что игра прошла в прекрасную погоду.

"Да помилует Аллах души наших шехидов и исцелит ветеранов. Мы сегодня здесь благодаря их героизму", - добавил Г.Гурбанов.

Отметим, что в 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу "Карабах" встретится с "Сабахом".

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