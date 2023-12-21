Мы с большим удовольствием сыграем на стадионе "Имарет", как только он будет готов – Гурбан Гурбанов

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева - это политика истинного азербайджанца. Глава государства хочет вернуть наше прошлое.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после матча 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.

"После того, как стадион "Имарет" в Агдаме будет готов, мы с большим удовольствием сыграем там и выполним поставленную перед нами задачу", - добавил он.

Отметим, что сегодня был сыгран первый матч стадии 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу ("Карабах" - "MOİK"). Матч состоялся в Ханкенди. Встреча, которая войдет в историю как первый футбольный матч спустя 30 лет на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, началась в 14:00. Игра завершилась победой "Карабаха" со счетом 1:0.

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