В Азербайджане в течение 5 лет можно будет получить выписку о подтверждении почтовых платежей

БАКУ /Trend/ - Коллегия министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана внесла изменения в "Правила учета выписок автоматизированной корпоративной информационной системы почтово-финансовых услуг", утвержденные постановлением от 4 февраля 2013 года.

Как сообщает в пятницу Trend в связи с этим министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев подписал новое постановление.

Согласно новому постановлению, граждане смогут получать выписки о подтверждении платежей, произведенных с помощью указанной системы, в течение пяти лет (до сих пор ограничений на такой срок не было).

Юридическому отделу министерства поручено в трехдневный срок представить данное решение в министерство юстиции для включения в Государственный реестр правовых актов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!