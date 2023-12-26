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В Карабахе обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами как оружейный склад (ФОТО)

Общество Материалы 26 декабря 2023 14:11 (UTC +04:00)
В Карабахе обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами как оружейный склад (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада

Об этом Trend сообщили во вторник в минобороны Азербайджана.

При осмотре в населенном пункте Ортакенд в Карабахском регионе объекта гражданского назначения, когда-то использовавшегося армянами, было обнаружено значительное количество различных типов мин, взрывных устройств кустарного производства и большое количество других боеприпасов. Эти мины и самодельные взрывные устройства были конфискованы инженерно-сапёрными подразделениями азербайджанской армии.

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В Карабахе обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами как оружейный склад (ФОТО)
В Карабахе обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами как оружейный склад (ФОТО)
В Карабахе обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами как оружейный склад (ФОТО)
В Карабахе обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами как оружейный склад (ФОТО)
В Карабахе обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами как оружейный склад (ФОТО)
В Карабахе обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами как оружейный склад (ФОТО)
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