В Агдаме на площади 5 гектаров будет заложен центральный парк

АГДАМ /Trend/ - Наряду с новыми жилыми комплексами, в городе Агдам будет заложен центральный парк на площади 5 гектаров.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Башир Гаджиев сказал журналистам, что общая территория центрального парка будет разделена на четыре зоны.

Он отметил, что будут созданы все условия для проведения культурно-массовых мероприятий на городской площади, в Ботаническом саду, также будут функционировать объекты общественного питания, оздоровительные зоны и другие объекты инфраструктуры.

"В центральном парке Агдама, где будут посажены различные породы деревьев и декоративные кустарники, будут созданы все условия для желающих отдохнуть, заняться спортом. Парк станет одним из самых прекрасных мест отдыха для жителей Агдама, а также гостей города, туристов", - сказал Гаджиев.

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