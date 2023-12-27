В Азербайджане утвержден перечень стран, на которые распространяется признание иностранной регистрации лекарств

БАКУ /Trend/ - Утвержден "Перечень стран и иностранных (международных) организаций, на которые распространяется признание иностранной (международной) регистрации лекарственного средства".

Как сообщает в среду Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, изменения в данное постановление могут быть внесены в соответствии с "Положением о порядке подготовки, согласования, принятия и публикации проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти" Президента Азербайджанской Республики.

Перечень стран и иностранных (международных) организаций, на которые распространяется признание иностранной (международной) регистрации лекарственного средства выглядит следующим образом:

Страны:

Соединенные Штаты Америки

Япония

Государство Израиль

Страны-члены Европейской ассоциации свободной торговли:

Республика Исландия

Швейцарская Конфедерация

Княжество Лихтенштейн

Королевство Норвегия

Страны-члены и бывшие члены Европейского Союза:

Федеративная Республика Германия

Австрийская Республика

Королевство Бельгия

Республика Болгария

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Чешская Республика

Королевство Дания

Эстонская Республика

Финляндская Республика

Французская Республика

Республика Хорватия

Республика Ирландия

Королевство Испания

Королевство Швеция

Итальянская Республика

Республика Кипр

Латвийская Республика

Литовская Республика

Великое Герцогство Люксембург

Венгрия

Республика Мальта

Королевство Нидерландов

Республика Польша

Португальская Республика

Румыния

Словацкая Республика

Республика Словения

Греческая Республика

Страны, заключившие соглашение о Таможенном союзе с Европейским союзом:

Княжество Андорра

Республика Сан-Марино

Турецкая Республика

Иностранные (международные) организации:

Всемирная организация здравоохранения

Европейское агентство по лекарственным средствам.

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