Высота волн на Каспии достигла 3 метров

БАКУ /Trend/ - По информации на утро 28 декабря, в Азербайджане изменились погодные условия. Дует сильный северо-западный ветер.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сообщила директор бюро прогнозов национальной гидрометеорологической службы Гульшад Мамедова.

По её словам, максимальная скорость ветра достигает 29 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове, 23 м /с в Гобустане, 20 м/с в Балакане, Шеки, Нафталане, Алтыагадже и 19 м/с в большинстве районов.

Мамедова подчеркнула, что, по данным станции "Нефтяные камни", высота волн в море достигла 3,2 метров.

"Ожидается, что до вечера 28 декабря продолжится сильный северо-западный ветер, максимальная скорость которого составит 18-23 м/с, иногда 25-30 м/с, а в некоторых частях полуострова усилится до 33-38 м/с",- добавила Г.Мамедова.

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