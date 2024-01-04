Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на ближайшие 3 дня

БАКУ /Trend/ - 5-6 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гульшад Мамедова.

Она отметила, что утром 6 января в некоторых частях полуострова, вероятно, будет небольшой кратковременный дождь.

"Умеренный юго-западный ветер 6 января сменится временами усиливающимся северо-западным.

Максимальная скорость ветра в некоторых местах достигнет 25-30 м/сек. К вечеру ветер ослабнет. Температура воздуха в дневное время составит 8-13 градусов тепла. В регионах также в первой половине дня 5 января будет преимущественно без осадков. Однако, начиная с западных районов днем и до утра 6 числа ожидаются периодические осадки, а в горных районах - снег.

Интенсивность осадков прогнозируется в отдельных местах в Нахчыванской Автономной Республике, Карабахском и Восточно-Зангезурском районах, а также в Губинском и Гусарском районах", - отметила она.

По словам Г. Мамедовой, днем 6-го января осадки прекратятся, а 7-го числа в большинстве районов осадков не ожидается. Западный ветер в некоторых регионах будет усиливаться до 25-30 м/сек.

Температура воздуха в низменных районах в дневные часы составит 10-15 градусов тепла, в горных - от двух градусов мороза до двух градусов тепла.

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